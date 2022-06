Jong Oranje eenvoudig langs Jong Moldavië

Het was al heel snel raak voor de nationale beloftenploeg. Na een slim overstapje van Joshua Zirkzee schoot Quinten Timber al in de tweede minuut met scherp. Een goed kwartier later was het Brian Brobbey die voor de 0-2 tekende nadat hij de bal ietwat gelukkig meekreeg langs de wild uitkomende keeper. Daarmee waren de goals voor de eerste helft al snel op.

Na rust was er zowaar een fase waarin Moldavië zich veelvuldig in de buurt van het doel van Kjell Scherpen meldde. Toch was het Oranje dat toesloeg. Een voorzet van Mitchell Baker werd tegen de eigen paal getikt, waarna de rebound voor de voeten van Brobbey belandde. Daarna hervond Jong Oranje de controle en was het via onder andere Jurgen Ekkelenkamp nog een keer dicht bij de vierde goal, maar deze viel niet.

Jong Oranje heeft nu één punt meer dan de Zwisters. Beide landen spelen nog twee duels. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. De nummer twee is veroordeeld tot play-offs.