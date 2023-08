Opvallend: KNVB staakt duels níet direct als speler of arbiter wordt geraakt

De KNVB verplichtte scheidsrechters afgelopen voorjaar om duels sneller te staken nadat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond had opgelopen door een voorwerp dat een supporter van Feyenoord naar hem had gegooid. Duels moesten worden onderbroken als er voorwerpen op het veld kwamen. Bij herhaling moesten die wedstrijden definitief worden gestaakt. Duels werden gelijk gestaakt als spelers of scheidsrechters geraakt waren door voorwerpen uit het publiek.

„Die regel hebben we dus een beetje bijgesteld”, vertelde Van Egmond op de jaarlijkse bijeenkomst van scheidsrechters voor het nieuwe seizoen. „Maar als er letsel is of de dader niet blijkt gepakt, dan gaan we nog steeds definitief staken. Dat geldt natuurlijk ook als spelers of trainers door supporters worden aangevallen.”

Burgemeesters kunnen de KNVB nog steeds verzoeken om duels niet te staken. „Dat kan gebeuren als zij denken dat het staken van duels grote gevolgen heeft voor de veiligheid in en buiten het stadion”, zegt Van Egmond. „Maar wij zullen nooit verder voetballen als scheidsrechters of grensrechters zich niet veilig meer voelen. Het gooien van voorwerpen op het veld hoort niet thuis in het voetbal. Het is ook belachelijk dat cameramensen en fotografen bekogeld worden.”

Het nieuwe seizoen in het betaald voetbal gaat vrijdag van start met één duel in de Eredivisie en zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

KNVB vraagt clubs in betaald voetbal om meer onderling respect

Van Egmond doet een dringend beroep op alle clubs in het betaald voetbal om respectvoller met elkaar om te gaan. „Ze moeten niet alleen een goed voorbeeld aan de hele maatschappij geven. Ook de amateurvoetballers moeten zien dat sommige dingen in het profvoetbal niet kunnen of normaal zijn”, aldus Van Egmond.

Scheidsrechters in het betaald voetbal moeten in het nieuwe seizoen sneller een kaart trekken als spelers en trainers zonder respect beslissingen bij hen aanvechten. De bedoeling is ook dat opstootjes op het veld zwaarder bestraft worden.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV (0-1) waren de verscherpte richtlijnen afgelopen vrijdag al aardig zichtbaar. Scheidsrechter Allard Lindhout deelde vijf gele kaarten uit. Slechts een keer gebeurde dat na een overtreding (van PSV’er Johan Bakayoko). Reservedoelman Timon Wellenreuther van Feyenoord kreeg een gele kaart vanwege commentaar op de leiding. De PSV’ers Noa Lang en Joey Veerman en Feyenoorder Lutsharel Geertruida werden bestraft voor hun rol in een opstootje.

Na de tragische dood van Richard Nieuwenhuizen eind 2012 voerde de KNVB een regel in dat alleen aanvoerders van clubs bij de scheidsrechter mochten protesteren. De grensrechter werd na een amateurduel aangevallen door spelers die het niet eens waren met zijn beslissingen. De jaren na zijn dood werd die afspraak steeds slechter nagekomen. „Dat was jammer en niet goed”, erkent Van Egmond. „Maar scheidsrechters kunnen het ook niet alleen. Ook clubs en zelfs journalisten moeten zien en herhalen dat sommig wangedrag niet kan.”

„Nog te vaak wordt geklaag bij de vierde official door trainers goedgepraat. Ze hebben niet gescholden, zeggen ze dan. Maar denigrerende en provocerende teksten zijn net zo erg”, aldus Van Egmond, die ook van mening is dat smerige overtredingen in het betaald soms veel te licht worden bestraft. „Ik zie soms rode kaarten die eigenlijk zwaarder dan met twee duels schorsing bestraft moeten worden”, stelt hij. „In het amateurvoetbal krijg je zo acht of tien duels schorsing voor een dergelijke overtreding. Dat ligt niet aan onze afdeling tuchtzaken die ik erg hoog heb zitten. Maar zij maken ook afspraken met clubs over hoe ze overtredingen bestraft willen zien worden. En daar moeten ze zich ook aan houden.”

KNVB: vier camera’s op doellijn bij ieder duel in Eredivisie

Scheidsrechters krijgen komend seizoen bij wedstrijden in de Eredivisie ondersteuning van vier camera’s op de achterlijn. Zo kunnen ze nog beter beoordelen of een bal wel of niet over de doellijn is gegaan. De nieuwe camera’s kunnen ook worden ingezet als de apparatuur rond de 16-meterlijn niet kan beoordelen of een speler buitenspel staat.

Dat laatste gebeurde afgelopen seizoen toen Ajacied Mohammed Kudus scoorde in het uitduel met Go Ahead Eagles. De scheidsrechter keurde de treffer af, terwijl de Ghanees na bestudering van camerabeelden niet buitenspel leek te staan. „Maar omdat we niet al zijn lichaamsdelen goed konden zien, ging dat doelpunt toch niet door”, zei Van Egmond op de jaarlijkse bijeenkomst van scheidsrechters voor het nieuwe seizoen in het betaald voetbal. Vrijdag begint de competitie met één duel in de Eredivisie en zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Egmond vertelde dat de videoscheidsrechter afgelopen seizoen 95 keer heeft ingegrepen in de 306 duels in de Eredivisie. „Dat leverde 85 keer een eerlijker resultaat op”, zei hij. „In vijf gevallen twijfelen we daar over en vijf keer zat hij fout. Het blijft helaas mensenwerk. Die cijfers zijn ongeveer hetzelfde als in de vorige seizoenen. Natuurlijk blijven we naar perfectie streven. Maar we hebben ook op het WK in Qatar fouten van de arbitrage gezien terwijl ze daar over betere technologie beschikten dan wij in de Eredivisie.”

Van Egmond benadrukt dat het spel minder vaak stilligt vanwege de VAR dan veel mensen denken. „Hij grijpt gemiddeld maar één keer in de drie duels in”, aldus de oud-scheidsrechter. „Een wedstrijd ligt gemiddeld ook maar anderhalve minuut stil vanwege de VAR.”

De KNVB streeft ernaar dat de zuivere speeltijd van voetbalduels omhooggaat. Scheidsrechters gaan goed opletten hoelang doelpunten worden gevierd. „Als we denken dat spelers tijdrekken door een doelpunt te vieren, dan zal dat te zien zijn in de blessuretijd die wordt bijgeteld”, zei Van Egmond. „Spelers krijgen ook niet meer automatisch een gele kaart als ze met een handsbal een strafschop hebben veroorzaakt. Ze krijgen wel meteen een rode kaart als ze zo een doelpunt hebben voorkomen.”