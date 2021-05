PSV morst punten in aantrekkelijk duel met Heerenveen

PSV begon niet al te best aan de wedstrijd en de eerste kansen waren voor sc Heerenveen. Yvon Mvogo werd door zowel Tibor Halilovic, Mitchel van Bergen als Lasse Schöne aan het werk gezet. Pas daarna was er Eindhovens gevaar via Donyell Malen, wiens inzet schitterend gepakt werd door Erin Mulder.

Uiteindelijk kwam Heerenveen niet onverdiend op voorsprong. Halilovic kon onbedreigd opstomen en schoot vanaf een meter of twintig de bal uitstekend binnen. PSV was niet vaak gevaarlijk, maar de momenten die er waren, waren wel heel dreigend. Zo trof Ibrahim Sangaré niet lang na de 0-1 met een vlammend schot de paal.

Knotsgekke 129 tellen

Na de pauze leek er weinig te veranderen in het spelbeeld, maar in een tijdsbestek van nog geen minuut draaide PSV de wedstrijd volledig om. Eerst tikte Yorbe Vertessen een voorzet van Philipp Max binnen en binnen no-time schoot Cody Gakpo van afstand op schitterende wijze de 2-1 binnen. In plaats van dat het een walkover werd, rechtten de Friezen razendsnel de rug, want amper een minuut later stond het alweer gelijk. Schöne zette de aanval op en bediende de vrij staande Siem de Jong, die kon afronden. Uiteindelijk zaten er slechts 129 seconden tussen de 1-1 en de 2-2.

Het duel was daardoor helemaal los gekomen. Zo overleefde Heerenveen in een paar minuten tijd een paar hachelijke situaties, waarbij Malen het zijnet raakte en Lucas Woudenberg zijn eigen paal. De druk bleef hoog, maar PSV vergat zichzelf de 3-2 te schenken. Zo liep er niemand tegen een door Armando Obispo goed verlengde hoekschop aan.

Toch ontsnapte PSV een minuut of zeven voor tijd aan een nieuwe achterstand, toen de vrijstaande Woudenberg een voorzet van Van Bergen over het doel tikte. Kort daarna had Mulder een uitstekende save in huis op een kopbal van Malen. De Brabanders oogden in de slotfase minder fris dan de tegenstander, maar toch kwam er nog een grote kans die door Marco van Ginkel wild naast werd geschoten.

Door het puntenverlies is AZ PSV genaderd tot op één punt met nog drie duels te gaan. Het doelsaldo van de ploeg van Roger Schmidt is wel beter.

Bekijk ook: Europese top wil talent Noni Madueke wegkapen bij PSV