’Mané ontbreekt bij Bayern, transfer naar Saoedi-Arabië in de maak’

Mané (31) wordt in verband gebracht met de Saoedische club Al-Nassr, waar ook de Portugees Cristiano Ronaldo speelt. Zijn zaakwaarnemer zou zaterdag in Tokio zijn om de onderhandelingen met Bayern München af te ronden, terwijl de Franse zender Canal+ meldde dat Mané zondag al medisch gekeurd gaat worden in Dubai. Met de transfer zou een bedrag van 30 miljoen euro zijn gemoeid.

Mané kwam vorige zomer over van Liverpool, maar loste de verwachtingen in Zuid-Duitsland niet in. Ook ruziede hij met teamgenoot Leroy Sané. De clubleiding zou Mané al hebben gemeld dat er komend seizoen geen plaats meer voor hem is in de selectie.