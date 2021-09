Verstappen start in sprintrace voor GP van Italië achter Mercedes-coureurs

Bottas weet nu al dat hij zondag achteraan moet beginnen. Hij krijgt een nieuwe motor. Dat is al zijn vierde dit seizoen en dat betekent dus een gridstraf. De straf geldt overigens niet voor de spintrace van zaterdagmiddag.

Herbeleef de kwalificatie voor de sprintrace via de tweets van onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren. Ook dit jaar doet hij weer van alle races verslag vanaf het circuit.

Na Q1 bleek het doek gevallen voor Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Nikita Mazepin en Robert Kubica. De Pool had bij Alfa Romeo het het stoeltje overgenomen van Kimi Räikkönen omdat de Fin nog altijd in quarantaine is. Q2 bleek een struikelblok voor Sebastian Vettel, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon en George Russell.

Het wordt zaterdagmiddag voor de tweede keer in de Formule 1 dat er een sprintrace wordt verreden. Bij de sprintrace kunnen de coureurs ook de nodige WK-punten verdienen. De winnaar van de korte wedstrijd verdient 3 WK-punten, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 3 houdt 1 punt over aan de F1 Sprint.

De korte race over 18 rondes start om 16:30 uur.

Silverstone

De eerste sprintrace ooit in de historie van de Formule 1 werd 17 juli op het circuit van Silverstone gewonnen door Verstappen. Een dag later werd de Limburger na amper een ronde in een fel gevecht van de baan getikt door Hamilton.

De derde en laatste sprintrace van dit seizoen is nog niet officieel toegekend door de F1-organisatie. Hoogstwaarschijnlijk gaat die naar Brazilië.

