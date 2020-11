Vrouw van Romain Grosjean dankbaar na horrorcrash: ’Er was meer dan één wonder nodig’

Ze zat voor de televisie toen ze haar man zag crashen. „Om eerlijk te zijn, ik weet niet zeker wat ik moet schrijven. Ik weet gewoon dat het oké is om het te doen. Het heeft me altijd geholpen. En toen wist ik ook niet wat ik als foto moest posten. Welk beeld moet je van gisteren bewaren? Dat van de vlammen? Zijn redders? Het wrak van zijn auto?”, schrijft ze.

Marion Grosjean plaatste een foto van haar met Romain, waarop te zien is dat ze allebei een shirt met ’kampioen’ dragen: „Ik had liever gezien dat het woord ’superheld’ was in plaats van ’kampioen’, maar als het moet, laten we het op maat maken. Voor onze kinderen, want zo hebben we het onverklaarbare uitgelegd.”

Ze wil vooral de mensen die Romain Grosjean gered hebben bedanken. „Dankbaar voor alle mannen van de medische wagen en voor Jean Todt en zijn onfeilbare menselijkheid. Dank aan de familie van Jules Bianchi; aan zijn vader Philippe, aan wie ik steeds weer denk. Voor Jules zelf. Aan Kevin Magnussen voor zijn woorden. Aan de Canal +-teams. Ik zal wat vergeten, vergeef me.”

Marion dankt namens haar kinderen haar man zelf. „Dankzij zijn moed, zijn meedogenloosheid, zijn kracht, zijn liefde, zijn fysieke training die hem waarschijnlijk ook in leven hielden (Kim, Dan, hou van jullie). Er was niet één wonder voor nodig, gisteren waren er meerdere. Kus namens mij.”

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf legt Albers uit hoe de crash van Grosjean heeft kunnen gebeuren. Valt de Fransman zelf nog iets te verwijten?