Video: Antonio Rüdiger komt goed weg na krankzinnige elleboogstoot

De boomlange mandekker deelde in de slotfase van de wedstrijd een smerige elleboogstoot uit aan tegenstander Nico Elvedi, die de bal even daarvoor had weggekopt.

Rüdiger was simpelweg te laat om fatsoenlijk het kopduel aan te gaan en leek zijn frustraties daarover niet de baas te kunnen. Uiteindelijk kreeg hij - ondanks de aanwezigheid van de VAR - slechts geel.

Zwitserland eindigde wel met tien man. Fabian Schär ontving even voor het moment met Rüdiger zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Er was sowieso sprake van een doldwaze wedstrijd in het RheinEnergieStadion in Keulen. Zwitserland kwam tot keer toe op voorsprong, maar na negentig minuten stond er 3-3 op het scorebord.

Mario Gavranovic (twee) en Remo Freuler troffen doel namens de uitploeg. Voor Duitsland scoorden Timo Werner, Kai Havertz en Serge Gnabry.