Moment van toen: Tranen van verdriet bij AZ

Zo dichtbij, maar toch nét niet. Er zijn veel van dit soort momenten geweest in de Nederlandse voetbalhistorie met drie ongelukkig verloren WK-finales en de door Ajax en PSV gemiste Champions League-finales. Maar ook AZ kan erover meepraten.

Op de kop af vijftien jaar geleden lijkt AZ de UEFA Cup-finale te gaan halen, als Sporting Lissabon in de blessuretijd van de verlenging het sprookje wreed verstoort.

Onder leiding van trainer Co Adriaanse werkt AZ een indrukwekkend Europees seizoen af waarin clubs als PAOK Saloniki, Auxerre, Glasgow Rangers, Shakhtar Donetsk en Villarreal worden verslagen.

Door goals van Kenneth Perez, Stein Huysegems en Kew Jaliens leidt AZ in de tweede halvefinalewedstrijd tegen Sporting met 3-1, waarmee de 2-1 nederlaag in Lissabon is weggewerkt, als in de absolute slotseconden Miguel Garcia toch nog de fatale 3-2 binnenkopt.

„Het is onvoorstelbaar. Zo dicht bij de finale. Dan mag je huilen. Dan mag je verdriet hebben”, luidt het treffende commentaar van Evert ten Napel bij de beelden van de ontroostbare AZ-spelers, onder wie een piepjonge Ron Vlaar.