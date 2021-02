Sensationeel: Raymond van Barneveld pakt drie dagen na comeback direct toernooizege

Het is voor het eerst in acht jaar dat hij een PDC-rankingtoernooi pakt. In 2014 won Van Barneveld de Premier League door in de finale Michael van Gerwen te verslaan, maar daar gaat het om geld en de eer, maar niet om punten voor de Order of Merit. 'Barney' hield aan zijn triomf circa 11.500 euro over aan prijzengeld.

Hij bereikte de finale door eerst de Pool Krzystof Kciuk te verslaan en een partij later voor het eerst zijn carrière Rob Cross in een bloedstollende partij de baas te zijn: 6-5. De Hagenaar won de allesbeslissende elfde leg. Zijn gemiddelde tegen Cross was in deze laatste leg indrukwekkend: 115.6.

In de halve finale rekende hij vervolgens af met Ian White (7-3). Ook Danny Noppert bereikte de laatste vier, maar hij ging ten onder tegen Joe Cullen (7-3).

„Het begint allemaal met in jezelf geloven. Vorige week was ik nog een amateur en een week later win ik op de Pro Tour. Dat kan er gebeuren als je in jezelf gelooft.”