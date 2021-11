Premium Het beste van De Telegraaf

’Iedereen heeft weleens een tik nodig’ Moegestreden Suzanne Schulting: ‘Ik schrik daar niet van’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

DORDRECHT - Als Suzanne Schulting niet wint, roept dat altijd vragen op. Het is een situatie waarin de supervrouw zichzelf heeft gemanoeuvreerd door al drie jaar lang vooral gouden plakken te verzamelen. Dat ze in Dordrecht geen individuele titel pakte, kan worden gezien als een deukje, maar is eigenlijk alleen maar goed met het oog op de Olympische Spelen. „Iedereen heeft weleens een tik in het gezicht nodig”, zei bondscoach Jeroen Otter.