Napoli viert eerste Italiaanse titel in 33 jaar na gelijkspel bij Udinese

Ruim zestigduizend toeschouwers meldden zich in het Stadio Diego Armando Maradona om op grote schermen naar de uitwedstrijd tegen Udinese te kijken. Een toepasselijke plek. Op 4 december 2020 vernoemde de club het eigen onderkomen naar ’s werelds bekendste Napoli-speler. Toen Maradona in Napels speelde, werd hij twee keer landskampioen. Dat waren meteen de twee laatste titels voor de club.

Napoli zakte na het vertrek van Maradona in 1991 ver af. In het seizoen 1997/1998 was degradatie naar het tweede niveau een feit met slechts twee zeges in één seizoen. In 2004 werd Napoli door enorme financiële problemen zelfs failliet verklaard.

Sinds de overname door filmproducer Aurelio de Laurentiis hervond de ’nieuwe’ club de weg omhoog. Dat ging met horten en stoten. In het seizoen 2007/08 keerde het team terug op het hoogste Italiaanse podium. In 2013, 2016, 2018 en 2019 eindigde Napoli op de tweede plek. De afgelopen drie seizoenen was de ploeg op de zevende, vijfde en derde plek te vinden.

Titelstress

De afgelopen weken steeg de titelstress bij de fanschare van Napoli aanzienlijk. Van de laatste vijf wedstrijden won de formatie van trainer Luciano Spalletti er slechts twee. AC Milan deelde bovendien een flinke dreun uit door in het San Siro met 4-0 te winnen. Ook in Udine ging het niet van een leien dakje, want de thuisploeg - met Kingsley Ehizibue in de basis - nam na een klein kwartier de leiding via Sandi Lovric. Pas na rust sloegen de Napolitanen terug via Victor Osimhen, die zijn 22e goal van de competitie maakte en daarmee de titel veiligstelde.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Bekijk ook: Lazio stelt titelfeest Napoli met minimaal een dag uit

In de aanloop naar het kampioenschap werd een muurschildering gemaakt waarbij de nieuwe generatie sterren, met hier Khvicha Kvaratskhelia, naar het overleden clubicoon Diego Maradona wijst. Ⓒ ANP/HH

Zo is er vijf duels voor het seizoenseinde al een winnaar bekend in de Serie A. Een behoorlijk contrast ten opzichte van vorig jaar. Toen bleef de Italiaanse titelstrijd tot de laatste dag spannend en eindigde AC Milan eerste op twee punten afstand van stadsrivaal Internazionale. Napoli eindigde op plek 3. Met blikvangers als Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen in de gelederen volgde dit seizoen een nieuwe gooi naar het eremetaal.

Nederlandse markt

Napoli toonde de afgelopen jaren een goed oog voor de Nederlandse markt. Het beste voorbeeld is Dries Mertens, die overkwam van PSV en uitgroeide tot topscorer aller tijden. Ook spelers als Hirving Lozano (PSV), Arek Milik en Amin Younes (allebei Ajax) zijn opgepikt in de Eredivisie. Voormalig Oranje-international Jonathan de Guzman stond tussen 2014 en 2017 bij Napoli onder contract. Ruud Krol speelde er van 1980 tot en met 1984.

Khvicha Kvaratskhelia deed Ajax met Napoli twee keer pijn in de groepsfase van de Champions League dit seizoen. Ⓒ ANP/HH

In de groepsfase van de Champions League sorteerde Napoli al voor op een succesvol jaar door herhaaldelijk uit te halen. Zo won de ploeg van Spalletti met 4-1 van Liverpool en was het in de Johan Cruijff ArenA met liefst 1-6 te sterk voor Ajax. Uiteindelijk strandde het CL-avontuur in de kwartfinales na een tweeluik met AC Milan.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A