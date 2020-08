Dominique Janssen met VfL Wolfsburg in finale Champions League

International Janssen, die voorheen de naam van haar toenmalige echtgenoot Bloodworth had aangenomen, stond in de basis bij de Duitse club en speelde de hele wedstrijd. Bij Barcelona begon Lieke Martens op de bank. Ze werd in de slotfase nog in de ploeg gebracht, maar kon de achterstand niet ongedaan maken.

De Zweedse voetbalster Fridolina Rolfö scoorde in de 58e minuut met een harde intikker nadat de defensie van Barcelona de bal niet uit het strafschopgebied kreeg. Barcelona, vorig jaar finalist in de Champions League, had daarvoor de betere kansen gekregen in de wedstrijd. De Nigeriaanse voetbalster Asisat Oshoala kon twee grote kansen in de eerste helft niet verzilveren en ook de Noorse teamgenote Caroline Hansen schoot naast.

„Het voelt geweldig. We zijn heel blij dat we de finale hebben bereikt”, zei Rolfö. „Het zegt veel over de club dat iedereen zo’n sterke winnaarsmentaliteit heeft, zelfs al speelden we niet onze beste wedstrijd.” Trainer Stephan Lerch van Wolfsburg prees zijn speelsters die zich „door strijd en passie” naar de finale hebben geknokt.

VfL Wolfsburg neemt het in de finale op 30 augustus op tegen de winnaar van de andere halve finale die woensdag wordt gespeeld tussen de Franse clubs Olympique Lyon en Paris Saint-Germain.