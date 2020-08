Dominique Janssen met Vfl Wolfsburg in finale Champion League

International Janssen, die voorheen de naam van haar toenmalige echtgenoot Bloodworth had aangenomen, stond in de basis bij de Duitse club en speelde de hele wedstrijd. Bij Barcelona begon Lieke Martens op de bank. Ze werd in de slotfase nog in de ploeg gebracht, maar kon de achterstand niet ongedaan maken.

De Zweedse voetbalster Fridolina Rolfö scoorde in de 58e minuut met een harde intikker nadat de defensie van Barcelona de bal niet uit het strafschopgebied kreeg..

VfL Wolfsburg neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale die woensdag wordt gespeeld tussen de Franse clubs Olympique Lyon en Paris Saint-Germain.