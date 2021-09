Vitesse wacht na gelijkspel tegen Fortuna Sittard nog steeds op eerste thuiszege

Het loopt dit seizoen verre van soepel bij Vitesse, dat donderdag Stade Rennes ontvangt in de tweede groepswedstrijd van de Conference League. De Arnhemmers krijgen veel goals tegen (veertien in zeven competitieduels) en hebben moeite om te scoren (slechts zes goals in zeven competitieduels).

Waar Letsch vorig seizoen een heldere lijn aanhield in zijn keuzes qua speelstijl en personele invulling, is dat momenteel allemaal veel minder logisch. Zo is de manier waarop Letsch omgaat met Oussama Tananne op basis van zijn voetballende kwaliteiten moeilijk te begrijpen. De creatieve middenvelder, vorig seizoen nog de speler om wie in aanvallend opzicht alles draaide bij Vitesse, wordt van hot naar her geslingerd. Net als tegen RKC Waalwijk, Ajax en FC Groningen begon Tannane tegen Fortuna op de bank, terwijl Letsch voor het systeem had gekozen, waarin Vitesse in de Conference League-wedstrijd tegen NS Mura sterk voor de dag kwam. Een systeem met twee creatieve middenvelders achter spits Nikolai Baden Frederiksen. In Slovenië waren dat Yann Gboho en Tannane, maar tegen Fortuna belastte Letsch behalve Gboho ook Daan Huisman met die rol. Opnieuw een grote teleurstelling voor Tannane, die al eerder zijn beklad deed over de manier waarop de trainer met hem omgaat.

In competitieverband had Vitesse het thuispubliek nog weinig kunnen bieden deze competitie. Zowel tegen Willem II als tegen FC Twente werd afgetekend verloren (respectievelijk 0-3 en 1-4). De ambitie om af te rekenen met de slechte thuisstatus liep direct een flinke knauw op door een vroege tegengoal. Waar Robin Pröpper in de vorige thuiswedstrijd al in de derde minuut scoorde namens FC Twente, was het nu in de tweede minuut al raak voor Fortuna Sittard. Mats Seuntjens trapte een hoekschop er in één keer in. Knap gedaan van de Fortuna Sittard-middenvelder, maar tegelijkertijd geen beste beurt van Vitesse-doelman Markus Schubert.

Vitesse moest meteen weer in de achtervolging en had moeite met het hechte blok dat Fortuna Sittard had opgetrokken. Gboho zat totaal niet in de wedstrijd en Huisman speelde erg voorzichtig, waardoor de creativiteit vanaf het middenveld ontbrak om Fortuna te verrassen. De gevaarlijke momenten moesten van verdedigers komen. Riechedly Bazoer had een dreigend schot van afstand, Danilho Doekhi kopte over en Jacob Rasmussen dwong met een kopbal Fortuna-doelman Yanick van Osch tot een knappe redding.

Fortuna, dat na de vroege 0-1 aanvallend weinig meer had laten zien, haalde de rust met 0-1 en Letsch zag zich – niet voor het eerst dit seizoen – gedwongen om zijn tactische plan en de opstelling vroeg in de wedstrijd om te gooien.

Hoewel er met Huisman en Gboho twee aanvallende middenvelders uit werden gehaald, bleef Tannane op de bank. Letsch besloot het systeem aan te passen en zette er met de snelle Loïs Openda en Oussama Darfalou twee aanvallers bij, terwijl Bazoer werd doorgeschoven naar het middenveld. Die laatste zet wierp direct zijn vruchten af, want een goede voorzet van de naar de linkerflank uitgeweken Bazoer werd in de 50e minuut door Frederiksen in de verre hoek gekopt. De derde goal van de Deense spits in zijn twaalfde duel voor Vitesse. Frederiksen, die in het coronajaar twee maanden voor Fortuna speelde, had dringend behoefte aan een goaltje, want de afgelopen duels kon hij niet overtuigen en het gemor over zijn inbreng nam toe.

Nikolai Baden Frederiksen zette Vitesse op 1-1. Ⓒ ProShots

Het werd na de snelle gelijkmaker eenrichtingsverkeer na rust, waarbij Bazoer de grote aanjager was vanaf het middenveld. Heel veel kansen leverde de dadendrang van Vitesse niet op en als de thuisploeg er eens doorheen kwam, zoals bij een goede kans voor Oussama Darfalou, dan stond Van Osch op zijn post. Hoewel opnieuw duur puntenverlies in aantocht was, bleef Tannane vastgeklonken aan de bank en ditmaal gunde Letsch hem zelfs niet een invalbeurt. Ook een slotoffensief bracht Vitesse niet meer de verlossende goal. Het dichtst bij kwam nog Bero, die de bal uit een vrije trap van Maxi Wittek net naast kopte. Op werklust sleepte Fortuna een punt uit de strijd, zodat de Arnhemmers dit seizoen in drie thuiswedstrijden al acht verliespunten hebben geïncasseerd.