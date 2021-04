Calvin Jong-A-Pin in Japan: ’Hier ben ik echt een monster’

Calvin Jong-A-Pin: ,,De manier waarop men je behandelt, was ik niet gewend. Je hebt als buitenlandse speler de status van superster.” Ⓒ DE TELEGRAAF

Al tien jaar verblijft Calvin Jong-A-Pin (34) aan de andere kant van de wereld, in Japan. De voormalige verdediger van onder andere Jong Oranje, Vitesse en SC Heerenveen en huidige speler van Yokohama FC is verliefd geworden op het land van de rijzende zon, dat deze zomer het decor is van een nu al gedenkwaardige Olympische Spelen zonder buitenlandse toeschouwers. Over een bijzonder land, gehoorzame burgers en gedisciplineerd gedrag in voetbalstadions.