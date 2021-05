Matej Mohoric na zware val: ’Zelfs geen hoofdpijn’

„Geen botbreuken, een lichte hersenschudding en zelfs geen hoofdpijn op dit moment. Ik word wel nog gecontroleerd door onze medische staf”, liet de Sloveen op sociale weten.

Mohoric kwam in de openingsfase van de negende etappe zwaar ten val in een afdaling. Hij stond nog even op, maar moest al snel weer gaan zitten. Mohoric werd even later op een brancard naar een ziekenwagen gedragen.

Mohoric verloor de controle over zijn fiets en sloeg over de kop. Zijn uitvallen is de tweede grote teleurstelling voor Bahrein-Victorious. Die ploeg zag afgelopen week kopman Mikel Landa ook al uitvallen.