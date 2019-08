Sport Kort: Thiem verrassend onderuit

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

Gerco Schröder Ⓒ EPA

Paardensport: Springruiters lopen finale Nations Cup mis

20.34 uur: De Nederlandse springruiters hebben zich niet weten te plaatsen voor de finale van de Nations Cup, die in Barcelona wordt gehouden. De formatie van bondscoach Rob Ehrens werd bij de laatste kans op kwalificatie in Dublin vijfde. Dat was niet voldoende. „Dit lijkt niet ons jaar te zijn”, aldus Ehrens. „Het is jammer, maar op dit moment zijn we gewoon niet beter.” TeamNL start binnenkort in Rotterdam wel op de Europese titelstrijd. De kwalificatie voor Tokio 2020 werd eerder al gerealiseerd.

Corinne Nugter Ⓒ EPA

Atletiek: Tweede plaats Nugter op discus

20.29 uur: Corinne Nugter is op de eerste dag van de Europese titelstrijd atletiek voor landenteams in de eerste divisie als tweede geëindigd op het onderdeel discus. De Nederlands kampioene kwam tot een afstand van 57,10 meter en zorgde daarmee voor de eerste punten voor Oranje. De zege was voor de Portugese Irana Rodrigues in 58,16. De Litouwse Ieva Zarankaite (55,08) werd derde.

Mathieu van der Poel is uitgeteld na de shorttrack in Zwitserland. Ⓒ EPA

Wielrennen: Van der Poel presteert ook in Zwitserland

20.15 uur: Mathieu van der Poel heeft ook bij de wereldbeker mountainbike in Lenzerheide de korte race gewonnen, de zogenoemde shorttrack. De Nederlandse favoriet bleef de Braziliaan Henrique Avancini en de Zwitser Nino Schurter voor. Van der Poel won dit jaar alle shorttrackwedstrijden waar hij aan deelnam. Zondag is de reguliere wedstrijd in de Zwitserse plaats.

Tennis: Verrassende eliminatie Thiem in Montreal

19.32 uur: Dominic Thiem heeft zich laten verrassen in de kwartfinale van het masterstoernooi van Montreal. Op het Canadese hardcourt was de nummer 2 van de plaatsingslijst niet opgewassen tegen de Rus Daniil Medvedev: 6-3 6-1.

Medvedev, de nummer 9 van de wereld, was op alle vlakken beter dan zijn Oostenrijkse tegenstander. Thiem leverde direct zijn service in, en ook op 5-3 gebeurde dit nog een keer. In de tweede set walste de Rus over Thiem heen. Na een matchpoint voor 6-3 6-0 sloeg hij op eigen service alsnog toe.

Siviakov wint in Polen

De Rus Pavel Sivakov heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 22-jarige coureur van Team Ineos reed op de slotdag de Deen Jonas Vingegaard uit de leiderstrui.

De renner van Jumbo-Visma had voor de zevende etappe een voorsprong van 4 seconden op Sivakov maar kon de klassementsmannen niet volgen. De zege in de bergrit van Bukovina Resort naar Bukowina Tatrzanska ging naar Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrain Merida reed 60 kilometer alleen en bleef de achtervolgers ruim voor.

16.37 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich zonder te spelen geplaatst voor de kwartfinales op het EK beachvolleybal in Rusland. De Poolse tegenstanders Michal Bryl en Grzegorz Fijalek trokken zich terug vanwege een blessure.

Brouwer/Meeuwsen bereikte als groepswinnaar de achtste finales. Ze wonnen alle drie de groepsduels. Het andere Nederlandse koppel bij de mannen, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, speelt vrijdag nog de achtste finale. In die ronde was er nog een grote verrassing.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen Ⓒ BSR Agency

Sané pas in februari terug

16.00 uur: Trainer Pep Guardiola verwacht de geblesseerde Leroy Sané pas over zes maanden terug. „Ik hoop dat hij er weer bij is in februari of maart”, zei de Spanjaard vrijdag.

De 23-jarige vleugelaanvaller raakte zondag geblesseerd tijdens het duel met Liverpool om de Engelse Supercup. Hij heeft een scheur in een kruisband van zijn rechterknie. Volgende week wordt Sané geopereerd. „Hij is een jonge speler, ik hoop dat hij goed revalideert.”

De blessure kwam voor Bayern München op een vervelend moment. De Duitse topclub wilde Sané graag aantrekken. „Ik heb niet over zijn vertrek nagedacht”, zei Guardiola daarover. „Hij is van ons en heeft niet bij mij aangegeven dat hij weg wil.”

Leroy Sané ziet de bui al hangen. Ⓒ BSR Agency

Beachduo naar laatste acht

14.56 uur: Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn op het EK beachvolleybal in Moskou doorgedrongen tot de kwartfinales. Het Nederlandse koppel was met 21-18 en 21-19 de Duitse speelsters Laura Ludwig en Margareta Kozuch de baas.

Stubbe en Van Iersel wonnen in Rusland ook al hun drie groepswedstrijden. Alleen tegen het Duitse duo Borger/Sude verloren ze een set. Van Iersel kan voor de derde keer Europees kampioene worden. In 2012 zegevierde ze op het EK in Scheveningen met Sanne Keizer en twee jaar daarna in Cagliari aan de zijde van Madelein Meppelink.

Marleen Van Iersel en Joy Stubbe (archiefbeeld) in actie. Ⓒ BSR Agency

13.19 uur: Floris Gerts maakt niet langer deel uit van de wielerploeg Tarteletto-Isorex. De 27-jarige Nederlander is door de leiding weggestuurd. Hij zou tijdens de Ronde van Wallonië teamorders hebben geweigerd en sponsors in diskrediet hebben gebracht.

„Het fietsen gaat goed en ik vind het gewoon te leuk. Hier is sinds vorig jaar niets in veranderd. Ik twijfel niet en kijk met ontspanning richting de toekomst. Het is wel echt jammer hoe het dit jaar is gelopen. Afspraken zijn niet nagekomen en er is simpelweg geen geldige reden om mij te ontslaan”, zegt Gerts op Twitter. De renner wil zijn ontslag aanvechten bij rennersvakbond CPA.

Floris Gerts op archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte

Slutsky mist tweetal Vitesse

12.16 uur:Vitesse-trainer Leonid Slutsky kan tegen Willem II niet beschikken over Hilary Gong en Riechedly Bazoer. De snelle aanvaller, die al langer kampt met knieproblemen, heeft weer wat last van het gewricht, terwijl Bazoer geschorst is na de twee gele kaarten die hij incasseerde tegen Ajax.

Voor de vervanging van Bazoer ziet Slutsky meerdere opties. Eén daarvan is het naar binnen halen van Matus Bero en met een andere speler hangend op links gaan spelen. Daarvoor zouden Navarone Foor en Jay-Roy Grot in aanmerking kunnen komen. Ook Charly Musonda is op die positie een optie, maar een basisplaats komt voor hem nog te vroeg. De aanvaller is fit, maar kan door een gebrek aan wedstrijdritme nog maar maximaal 30 à 35 minuten in actie komen.

Hilary Gong (rechts) Ⓒ Hollandse Hoogte

Manchester City langer door met Gündogan

10.35 uur: Manchester City heeft Ilkay Gündogan een nieuw en verbeterd contract gegeven. De 28-jarige Duitse international is nu tot de zomer van 2023 aan de Engelse kampioen verbonden. Gündogan kwam in 2016 over van Borussia Dortmund. De laatste twee seizoenen is de middenvelder een vaste waarde in het elftal van trainer Pep Guardiola. In 114 wedstrijden maakte Gündogan zeventien doelpunten.

Ilkay Gundogan Ⓒ REUTERS

Nadal via Pella naar kwartfinales

07:33 uur Rafael Nadal heeft de kwartfinales bereikt van de Rogers Cup, het ATP-tennistoernooi in Montreal. De Spaanse titelverdediger was met 6-3 6-4 te sterk voor de Argentijn Guido Pella. Voor Nadal, die de Rogers Cup al vier keer won, is het zijn eerste toernooi sinds zijn nederlaag in de halve eindstrijd op Wimbledon tegen Roger Federer.

Rafael Nadal staat in de kwartfinales van de Rogers Cup. Ⓒ AFP