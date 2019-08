Sport Kort: Vitesse zonder Gong en Bazoer

12.16 uur:Vitesse-trainer Leonid Slutsky kan tegen Willem II niet beschikken over Hilary Gong en Riechedly Bazoer. De snelle aanvaller, die al langer kampt met knieproblemen, heeft weer wat last van het gewricht, terwijl Bazoer geschorst is na de twee gele kaarten die hij incasseerde tegen Ajax.

Voor de vervanging van Bazoer ziet Slutsky meerdere opties. Eén daarvan is het naar binnen halen van Matus Bero en met een andere speler hangend op links gaan spelen. Daarvoor zouden Navarone Foor en Jay-Roy Grot in aanmerking kunnen komen. Ook Charly Musonda is op die positie een optie, maar een basisplaats komt voor hem nog te vroeg. De aanvaller is fit, maar kan door een gebrek aan wedstrijdritme nog maar maximaal 30 à 35 minuten in actie komen.

Manchester City langer door met Gündogan

10.35 uur: Manchester City heeft Ilkay Gündogan een nieuw en verbeterd contract gegeven. De 28-jarige Duitse international is nu tot de zomer van 2023 aan de Engelse kampioen verbonden. Gündogan kwam in 2016 over van Borussia Dortmund. De laatste twee seizoenen is de middenvelder een vaste waarde in het elftal van trainer Pep Guardiola. In 114 wedstrijden maakte Gündogan zeventien doelpunten.

Ilkay Gundogan Ⓒ REUTERS

Nadal via Pella naar kwartfinales

07:33 uur Rafael Nadal heeft de kwartfinales bereikt van de Rogers Cup, het ATP-tennistoernooi in Montreal. De Spaanse titelverdediger was met 6-3 6-4 te sterk voor de Argentijn Guido Pella. Voor Nadal, die de Rogers Cup al vier keer won, is het zijn eerste toernooi sinds zijn nederlaag in de halve eindstrijd op Wimbledon tegen Roger Federer.

Rafael Nadal staat in de kwartfinales van de Rogers Cup. Ⓒ AFP