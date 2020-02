Sport Kort: Hoogland en Lavreysen zien concurrent afhaken voor WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Matthew Glaetzer Ⓒ EPA

Baanwielrennen: Glaetzer haakt af voor WK

09.16 uur: De Nederlandse baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben enkele dagen voor de start van de WK in Berlijn een geduchte concurrent op de sprint zien afhaken. De Australiër Matthew Glaetzer, de wereldkampioen van 2018, moet de mondiale kampioenschappen vanwege een blessure overslaan. Glaetzer zou in Berlijn ook uitkomen op de teamsprint en de keirin.

De 27-jarige Australiër moest bij de WK van 2016 genoegen nemen met zilver op de sprint, achter de Brit Jason Kenny. Twee jaar later in Apeldoorn pakte Glaetzer wel het goud. Op de kilometer tijdrit eindigde hij als tweede achter Hoogland.

Bij de WK van vorig jaar in de Poolse stad Pruszków legde Glaetzer het in de halve finales van het sprinttoernooi af tegen Hoogland, die in de strijd om het goud verloor van Lavreysen. De twee Nederlanders zijn volgende week de favorieten voor de sprinttitel in Berlijn. Matthijs Büchli en Sam Ligtlee komen ook in actie op dit onderdeel.

Basketbal: Beilein vertrekt bij Cleveland Cavaliers

09.13 uur: De slechte prestaties van Cleveland Cavaliers in de NBA hebben geleid tot het vertrek van coach John Beilein. De 67-jarige Amerikaan was bezig aan zijn eerste seizoen bij de ’Cavs’. Zijn ploeg staat onderaan in de oostelijke divisie van de basketbalcompetitie, met slechts veertien overwinningen tegenover veertig nederlagen.

Beilein ondertekende vorig jaar een contract voor vijf seizoenen bij de Cavaliers. Hij werkte daarvoor geruime tijd bij universiteitsteams. „Ik heb negen maanden lang alles gegeven, maar ik heb na lang nadenken besloten dat het beter is als ik een stap terugdoe”, aldus Beilein, die wel in een andere rol verdergaat bij de basketbalclub uit Cleveland. De Cavaliers veroverden in 2016 met LeBron James in de ploeg hun eerste NBA-titel en stonden in 2015, 2017 en 2018 in de finale. Na het vertrek van James naar Los Angeles Lakers viel de ploeg echter ver terug.