Sport Kort: Veelvoudig wereldkampioen Marquez blijft Honda trouw

Voetbal: Doelman Kortsmit vindt onderdak

13.30 uur Doelman Roy Kortsmit heeft na lang zoeken een nieuwe club gevonden. De 27-jarige keeper uit Hoek van Holland speelt de rest van dit seizoen voor Almere City FC. Trainer Ole Tobiasen van de club uit de eerste divisie had behoefte aan een extra doelman omdat Timo Plattel en Agil Etemadi met blessures kampen. Joshua Smits is de nummer 1 onder de lat bij Almere City.

Kortsmit stond jarenlang onder de lat bij Sparta. Hij speelde bijna 170 wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarmee hij in 2016 kampioen van de eerste divisie werd. Vorig seizoen promoveerde Sparta via de play-offs ook weer naar de eredivisie. Kortsmit was aan het einde van dat seizoen, mede door een blessure, zijn plek onder de lat kwijtgeraakt. Zijn aflopende contract op Het Kasteel werd niet verlengd.

Motorsport: Marquez blijft bij Honda

12.23 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Marquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP-klasse, rijdt ook de komende vier seizoenen voor het fabrieksteam van Honda. Dat maakte de 27-jarige coureur zelf bekend.

Marquez rijdt al zeven seizoenen voor Honda in de MotoGP. Alleen in 2015 (derde) slaagde hij er niet in om de wereldtitel voor zijn team in de belangrijkste klasse van de motorsport te behalen. Tot nu toe boekte hij 56 overwinningen in de MotoGP.

Het nieuwe seizoen telt twintig wedstrijden en begint op 8 maart met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail. Op 28 juni vindt de GP van Nederland plaats, die zoals gebruikelijk wordt verreden op het TT Circuit in Assen.

Turnen: Jacobs en Verhofstad naar finale

12.00 uur: De Nederlandse turners Rick Jacobs en Bram Verhofstad hebben bij de World Cup in Melbourne een finaleplaats behaald. Jacobs plaatste zich met 12,766 punten als achtste voor de finale aan ringen. Verhofstad scoorde 13,633 punten en ging, ook als achtste, door naar de finale op het onderdeel vloer. De finales vinden zaterdag plaats.

Op het onderdeel voltige misten Frank Rijken (17e) en Verhofstad (18e) de eindstrijd. Vrijdag komen Epke Zonderland (rekstok), Jacobs (brug) en Rijken (brug en rekstok) in actie tijdens de tweede kwalificatiedag.

Zonderland hoopt via het wereldbekercircuit een individueel startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio te kunnen afdwingen. De olympisch kampioen van Londen 2012 kan tijdens de wereldbekerwedstrijden in Melbourne, Bakoe (14-15 maart) en Doha (20-21 maart) nog punten behalen. Per toestel plaatst de winnaar van het klassement zich voor de Spelen.

Pablo Reyes Ⓒ a

Honkbal: Honkballer Reyes valt door de mand

10.42 uur: Voor de tweede keer binnen enkele dagen is een honkballer uit de Amerikaanse profcompetitie MLB geschorst vanwege het gebruik van verboden stimulerende middelen. Bij een dopingtest van Pablo Reyes van Pittsburgh Pirates werd de anabole steroïde boldenone gevonden. Hij is automatisch voor een half seizoen (tachtig wedstrijden) geschorst.

Reyes speelde afgelopen seizoen als invaller op diverse posities in het veld 71 wedstrijden voor Pittsburgh en sloeg ook vijf homeruns. De 26-jarige honkballer uit de Dominicaanse Republiek werd voor het komende seizoen aanvankelijk ingedeeld bij het reserveteam van Pittsburgh, dat speelt in Indianapolis.

Matthew Glaetzer Ⓒ EPA

Baanwielrennen: Glaetzer haakt af voor WK

09.16 uur: De Nederlandse baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben enkele dagen voor de start van de WK in Berlijn een geduchte concurrent op de sprint zien afhaken. De Australiër Matthew Glaetzer, de wereldkampioen van 2018, moet de mondiale kampioenschappen vanwege een blessure overslaan. Glaetzer zou in Berlijn ook uitkomen op de teamsprint en de keirin.

De 27-jarige Australiër moest bij de WK van 2016 genoegen nemen met zilver op de sprint, achter de Brit Jason Kenny. Twee jaar later in Apeldoorn pakte Glaetzer wel het goud. Op de kilometer tijdrit eindigde hij als tweede achter Hoogland.

Bij de WK van vorig jaar in de Poolse stad Pruszków legde Glaetzer het in de halve finales van het sprinttoernooi af tegen Hoogland, die in de strijd om het goud verloor van Lavreysen. De twee Nederlanders zijn volgende week de favorieten voor de sprinttitel in Berlijn. Matthijs Büchli en Sam Ligtlee komen ook in actie op dit onderdeel.

Basketbal: Beilein vertrekt bij Cleveland Cavaliers

09.13 uur: De slechte prestaties van Cleveland Cavaliers in de NBA hebben geleid tot het vertrek van coach John Beilein. De 67-jarige Amerikaan was bezig aan zijn eerste seizoen bij de ’Cavs’. Zijn ploeg staat onderaan in de oostelijke divisie van de basketbalcompetitie, met slechts veertien overwinningen tegenover veertig nederlagen.

Beilein ondertekende vorig jaar een contract voor vijf seizoenen bij de Cavaliers. Hij werkte daarvoor geruime tijd bij universiteitsteams. „Ik heb negen maanden lang alles gegeven, maar ik heb na lang nadenken besloten dat het beter is als ik een stap terugdoe”, aldus Beilein, die wel in een andere rol verdergaat bij de basketbalclub uit Cleveland. De Cavaliers veroverden in 2016 met LeBron James in de ploeg hun eerste NBA-titel en stonden in 2015, 2017 en 2018 in de finale. Na het vertrek van James naar Los Angeles Lakers viel de ploeg echter ver terug.