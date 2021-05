Tarik Khbabez keert terug in Glory-ring in jacht op rematch met Rico Verhoeven

Premium Sport

Wat kunnen we verwachten van Levi Rigters en Tarik Khbabez?

Rico Verhoeven is zaterdag tijdens Glory 77 als kampioen de overduidelijke hoofdact. De King of Kickboxing neemt het op tegen rivaal Hesdy Gerges. De clash is onderdeel van een toernooi tussen vier zwaargewichten. De andere twee zijn Levi Rigters en Tarik Khbabez. Wat kunnen we van hen verwachten?