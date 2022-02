Curieus: arbiter Van de Graaf ’slaat’ Cambuur-speler Hoedemakers uit wedstrijd

Cambuur leidde op dat moment met 2-0 in de Galgenwaard. In de 29e minuut liep de middenvelder vlak achter arbiter Van de Graaf. De leidsman gebaarde juist op dat moment en stak daarbij zijn arm en dus ook zijn hand naar achteren, niet wetende dat Hoedemakers achter hem liep. De Cambuur-speler werd hierdoor vol in zijn oog geraakt en ging neer.

Even leek hij door te kunnen, maar vlak voor rust moest hij zich toch laten vervangen. Volgens de interim-trainer van Cambuur, Pascal Boscchaart, was dit wel het kantelpunt in de wedstrijd. FC Utrecht ging uiteindelijk er met de zege aan de haal (3-2). „We raakten onze belangrijkste speler kwijt”, aldus Bosschaart tegenover ESPN.

Klap niet meer te boven

Hij is van mening dat de Utrechters hierdoor konden terugkomen. „Omdat hij wazig zag, was hij zijn man kwijt. Daardoor liet hij zijn tegenstander lopen en werd het 1-2. Volgens mij is het de eerste keer in de historie dat de scheidsrechter een speler blesseert.”

Cambuur en Hoedemakers kwamen ’de klap’ niet meer te boven. „We begonnen goed en kwamen terecht op 0-2. Na de 1-2 en de 2-2 waren we het kwijt. Bij FC Utrecht pakte de wissel met Veerman fantastisch uit, voor ons was het uitvallen van Hoedemakers het kantelpunt.”

Om er wel aan toe te voegen: „Van de Graaf baalde er zelf nog het meest van. In de rust is hij komen kijken en heeft hij zijn excuses aangeboden. Dat heeft hij keurig opgelost.”

