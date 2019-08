PSV met Baumgartl naar Noorwegen

Nadat Baumgartl afgelopen zaterdag tegen FC Twente voor het eerst deel uit maakte van de wedstrijdselectie, reist de Duitser nu ook mee naar Noorwegen. Ibrahim Afellay, Toni Lato en Derrick Luckassen blijven in Eindhoven.

PSV trapt donderdag om 19.00 uur af. Een week later is de return in Eindhoven. Voor de winnaar wacht een play-off om een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Haugesund, afkomstig uit de gelijknamige plaats aan de westkust, eindigde vorig jaar als vierde in de Noorse competitie. Dit jaar bezet de ploeg van coach Jostein Grindhaug halverwege het seizoen de achtste plaats. PSV belandde in de kwalificaties voor de Europa League nadat het door FC Basel werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League.

Volledige selectie PSV

Zoet, Ruiter, Koopmans, Viergever, Dumfries, Rosario, Lozano, Gutierrez, Pereiro, Boscagli, Hendrix, Baumgartl, Bruma, Bergwijn, Malen, Gakpo, Sainsbury, Sadílek, Ramselaar, Teze, Ihattaren.