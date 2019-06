Van Barneveld Down Under van de partij

De 52-jarige Hagenaar is in augustus van de partij in Brisbane, Melbourne en Hamilton. Ook James Wade is erbij tijdens de treble in Australië. Vier veel onbekendere spelers hebben zich gekwalificeerd. Dat zijn de Australiërs Damon Heta, James Bailey, Haupai Puha en Craig Caldwell.

Barney is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen wil zijn loopbaan aan het einde van 2019 afsluiten met deelname aan het wereldkampioenschap in Londen. Bij het afgelopen WK werd Van Barneveld tot zijn grote teleurstelling al in de tweede ronde uitegschakeld.

Eerder was al duidelijk Michael van Gerwen, Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney, Peter Wright en Simon Whitlock zouden meedoen aan de World Series-toernooien aan de andere kant van de wereld. De acht topdarters van de PDC krijgen in de eerste ronde een tegenstander uit Oceanië voorgeschoteld. De Australiërs Corey Cadby en Kyle Anderson doen ook mee.

