Geen boksen meer op Spelen?

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dreigt al een tijdje om boksen van het programma te halen als de IBA geen hervormingen doorvoert, onder meer op het gebied van bestuur, financiën en integriteit. „Het IOC heeft al zoveel waarschuwingen gegeven en gaat nu voor de tweede keer de kwalificatie voor de Spelen organiseren. Dat doen ze geen derde keer meer”, aldus Van der Vorst, die zegt de steun van het IOC te hebben.

De Nederlandse boksbaas wilde het dit voorjaar op het IBA-congres in Istanbul al opnemen tegen Kremlev, maar Van der Vorst werd vlak voor de voorzittersverkiezing geschorst. Ten onrechte, zo oordeelde het sporttribunaal CAS enkele weken later. De leden van de IBA komen nu zondag opnieuw bij elkaar - deels in digitale vorm - voor een buitengewoon congres. Op de agenda staat voorlopig één stemming, over de vraag of de bonden een nieuwe verkiezing willen houden. Zo ja, dan gebeurt dat aansluitend.

Boris van der Vorst Ⓒ ANP/HH

Gazprom

Volgens Van der Vorst komt het er simpelweg op neer: een keuze voor Kremlev betekent een einde van boksen op de Spelen. Zelf belooft hij te zorgen voor behoud van die status als hij de voorkeur krijgt. Hij zegt ook financiële steun voor ’zijn’ sport te krijgen vanuit het IOC. De IBA drijft nu vooral op geld van Gazprom, het Russische aardgasbedrijf dat door Kremlev als hoofdsponsor is gestrikt.

„Als ik mijn beloftes niet waarmaak, neem ik binnen honderd dagen ontslag”, aldus Van der Vorst, die naar eigen zeggen wordt gesteund door onder meer landen uit West-Europa, Amerika, Oceanië en enkele Aziatische bonden die hij vorige week sprak in Thailand. Kremlev ging in onder meer Afrika en Azië langs om stemmen te winnen. „Het geopolitieke aspect speelt een rol. Vanuit Russische ambassades worden heel duidelijke stemadviezen gegeven.”

Kremlev opende onlangs met Russische president Vladimir Poetin een groot bokscentrum in Moskou. „Misschien zien sommigen dat als prestige en teken van kracht, maar ik vind dat je dat als voorzitter van een internationale bond in deze tijd van oorlog in Oekraïne niet kan doen”, zei Van der Vorst, die aan Kremlev voorstelde om in de aanloop naar het congres met elkaar in debat te gaan. De Rus weigerde.