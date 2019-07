Genieten van ’engineer’ Verstappen

Max Verstappen tijdens de GP op Silverstone. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rond elke Grand Prix spreekt Telesport met een bekende volger of fan van de Formule 1, die natuurlijk ook de verrichtingen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten houdt. Aan de vooravond van de Grand Prix van Duitsland vijf vragen aan Peter Schep, oud-wereldkampioen puntenkoers die momenteel performance coach is bij het WorldTour-team van EF Education First.