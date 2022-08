FC Emmen-verdediger Bijen (27) stopt per direct vanwege slepende blessure

De twintiger tekende vorig jaar een contract bij FC Emmen, waar hij na negentien maanden blessureleed zijn rentree maakte. In de voorbereiding op dit seizoen kon hij ook in actie komen, maar volgens de Drentse club was hij nog altijd niet volledig fit. „Hij besloot individueel verder te trainen met een fysiotherapeut. Hij sloot daarna wederom aan bij onze groep, maar de blessure bleef aanhouden en dus zet hij nu een punt achter een mooie maar helaas te korte spelerscarrière”, aldus FC Emmen.

Bijen speelde ook voor FC Twente en ADO Den Haag.

Mike van der Hoorn kan de komende weken niet in actie komen voor FC Utrecht. Ⓒ ProShots

Mike van der Hoorn

Ondertussen kan- Mike van der Hoorn de komende weken niet in actie komen voor FC Utrecht. De 29-jarige verdediger heeft een knieblessure opgelopen.

„In het duel met RKC Waalwijk voelde ik pijn in mijn knie”, aldus Van der Hoorn. „Daarop ben ik direct gewisseld, want ik voelde namelijk dat het niet helemaal in de haak was. Ik baal er stevig van dat ik de komende weken niet kan spelen en stel vanaf nu alles in het werk om zo snel mogelijk weer wedstrijdfit te worden.”

Van der Hoorn keerde vorig jaar terug in Nederland. Hij speelde van 2011 tot 2013 ook in Utrecht, waarna hij de overstap maakte naar Ajax. Daarna speelde hij voor Swansea City en Arminia Bielefeld.

FC Utrecht, dat de Eredivisie begon met een 2-2-gelijkspel tegen RKC, neemt het zaterdag in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op tegen Cambuur.