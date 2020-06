Solskjaer door het dolle: ’Eeuwen hier naar uitgekeken’

„Hier hebben we eeuwen naar uitgekeken”, zegt coach Ole Gunnar Solskjaer. „We kunnen niet wachten weer te beginnen. Het enthousiasme van mijn spelers zal net zo groot zijn als aan het begin van het seizoen.”

De omstandigheden zullen in verband met de coronacrisis echter ingrijpend veranderd zijn. Zo zal er, als bijna overal waar het seizoen wordt opgestart, gevoetbald worden zonder publiek.

„Desondanks verwacht ik een tomeloze inzet van mijn spelers”, zegt Solskjaer. „De opluchting dat ze weer het veld op kunnen, is enorm. Het wordt een grote wedstrijd tegen de Spurs en we weten dat we op ons best moeten zijn. We hebben nog twee weken om ons optimaal voor te bereiden.”

Vijf wissels in de Serie A

Net als in de Premier League is het straks ook in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal, de Serie A, toegestaan aan clubs om per wedstrijd vijf spelers te wisselen. Dit om blessures als gevolg van overbelasting na een langere periode van mindere activiteit zo veel mogelijk te voorkomen.

De meeste competities die inmiddels zijn opgestart (of dat binnenkort gaan doen) maken gebruik van tijdelijke versoepeling van de regels. De Duitse Bundesliga doet dat al een paar weken. Het voetbal in Italië begint weer op 20 juni.