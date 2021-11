Succesvol debuut Giovanni van Bronckhorst bij Rangers extra mooi dankzij Peter Bosz

De uitgangspositie na vier duels was behoorlijk goed voor Rangers. Achter het ongenaakbare Olympique Lyon van Peter Bosz hadden de Schotten - net zoals Praag - vier punten verzameld, terwijl Brøndby IF er drie had. Bij een overwinning zou Rangers dus gouden zaken doen in de strijd om de tweede plek.

Het duurde een kwartier alvorens de eerste goal in het Van Bronckhorst-tijdperk gemaakt werd. Ianis Hagi bezorgde de bal al glijdend bij Alfredo Morelos, die de 1-0 beheerst binnenschoof. Kort na rust werd de marge verdubbeld door wederom Morelos. De spits kon binnenknikken, nadat een verdediger van Sparta Praag de bal zo op zijn hoofd legde.

Ook bij het andere duel in groep A van de Europa League stond er een Nederlandse trainer langs de lijn. Bosz en Olympique Lyon hadden zich al geplaatst voor de knock-outfase en dus hoefden de Fransen in Denemarken niet tot het uiterste te gaan. Dat brak de ploeg na rust op, toen Brøndby op voorsprong kwam via Maikel Uhre. De stand werd vervolgens wel snel weer in evenwicht gebracht door Rayan Cherki, die niet veel later ook zijn tweede maakte. Islam Slimani bepaalde vervolgens de eindstand op 1-3. Door dat resultaat is Rangers zeker van overwintering in de Europa League.

Babel scoort voor Galatasaray

Ryan Babel heeft als invaller zijn waarde bewezen voor Galatasaray. De Nederlander stond koud in het veld, toen hij de 4-1 liet aantekenen tegen Olympique Marseille. Een andere oud-Ajacied, Arek Milik, bepaalde de eindstand vervolgens op 4-2. De Pool had eerder ook al de andere Marseille-goal geproduceerd.

Galatasaray staat eerste in de groep gevolgd door Lazio. Beide ploegen overwinteren in de Europa League, al zal de club die tweede wordt na de winter wel een extra play-offronde moeten spelen.