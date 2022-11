’Memphis Depay al in Nederland om aan fitheid te werken’

Depay miste dinsdagavond het laatste competitieduel van Barcelona voor de winterstop bij Osasuna, waardoor hij zonder wedstrijdritme aan het mondiale toernooi in Qatar begint. De laatste wedstrijd die de Oranje-spits speelde, was op 22 september tegen Polen. In dat duel liep hij een hamstringblessure op, die hem langdurige aan de kant hield. Toch meldde Barcelona-coach Xavi maandag al dat het WK niet in gevaar komt voor Depay.

De spits was de voorbije dagen onderwerp van gesprek in Spanje. In de media werd gesuggereerd dat Depay bewust wedstrijden van Barcelona aan zich zou laten voorbijgaan, zodat hij zijn vizier volledig kon richten op het WK met Oranje. Die berichtgevingen zorgden voor veel irritatie bij de Moordrechter, die van zich afbeet op social media. „Dit soort berichten zijn schadelijk voor mijn reputatie. Twijfel nooit aan mijn professionaliteit.”