Verguisde spits photoshopt trainer Club Brugge van kampioensfoto

De Senegalese spits, die bij de Belgische club op een zijspoor was beland, verspreidde zelf maar een bewerkte versie van de foto. Daarop staat Diagne nu in het stralende middelpunt in plaats van trainer Philippe Clement. „Zelfs zonder trainer kampioen! Proficiat jongens, dat hebben we goed gedaan”, spotte Diagne op Instagram.

Afgelopen seizoen werd Diagne gehuurd van het Turkse Galatasaray, maar maakte zich ondanks vier competitiedoelpunten in enkele invalbeurten onmogelijk bij Club Brugge toen hij een penalty opeiste in de belangrijke Champions League-match tegen PSG en die vervolgens miste. Sindsdien speelde hij geen minuut meer voor Club Brugge.