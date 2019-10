Invaller De Jong wint zonder te scoren met Sevilla

Luuk de Jong kwam in de 82e minuut in het veld bij Sevilla. De Oranje-international, die vorige week zijn eerste doelpunt maakte voor zijn nieuwe club, verving Javier Hernandez. De Mexicaan had de score in de 69e minuut geopend. De 2-0 kwam daarna op naam van de Argentijn Lucas Ocampos.

Sevilla heeft een punt minder dan koploper Granada, dat eerder op zondag met 1-0 van Real Betis won.

