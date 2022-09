PSV-trainer Van Nistelrooy bijt van zich af

Van Nistelrooy ziet ook veel goede dingen en vindt dat er te veel de nadruk wordt gelegd op de nederlagen tegen Rangers FC en FC Twente. ,,We hebben elf wedstrijden gespeeld en er twee verloren, tegen Rangers en FC Twente. We hebben twee keer Monaco gehad, Rangers-uit, het duel om de Super Cup met Ajax. Ik zie het in zijn geheel. Ik kijk niet alleen naar twee wedstrijden. Waarin je bezig bent met een nieuwe ploeg en nieuwe jongens, die nog moeten worden ingepast. Als je vanaf het beginpunt ziet dan ben ik tevreden over de ontwikkeling van het team. Als je de nederlaag tegen Arminia Bielefeld (4-0 in de voorbereiding, red.) als referentie neemt, dan hebben we reuzestappen gemaakt. Je kunt niet het seizoen neerzetten als een ramp tot nu toe. Ik ben rustig en heb vertrouwen in het proces.”

Van Nistelrooy kwam ook met een opvallende uitspraak over de kampioensaspiraties. Directeur voetbalzaken John de Jong sprak in de zomer uit, dat PSV kampioen moet worden en over Ajax heen moet. Van Nistelrooy kijkt daar wat genuanceerder naar. ,,Ik heb nooit gezegd dat wij kampioen moeten worden. Dat is niet wat ik uitspreek. De ambitie bij PSV is om mee te strijden om kampioen te worden en de beker te winnen en onszelf Europees goed te vertegenwoordigen. Ik zeg niet dat wij kampioen moeten worden.”