Wat staat Ajax te wachten tegen Lille

De basiself van Ajax tegen APOEL Nicosia. Ⓒ VI Images

Na een aantal voorrondes te hebben afgelegd en nu ook de loting voor de groepsfase van de Champions League achter de rug is, is het wachten op het nieuwe Europese seizoen voor Ajax bijna voorbij. Dinsdagavond (21.00 uur) beginnen de Amsterdammers met een thuiswedstrijd tegen het Franse Lille. „Thuis direct winnen is noodzakelijk.”