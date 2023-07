FC Twente neemt toch geen supporters mee naar Hammarby IF

„Het is een ontzettend moeilijke en zware beslissing, maar we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en gedwongen zijn tot dit besluit. We realiseren ons heel goed dat het voor velen een grote teleurstelling is, omdat zij zich al weken verheugen op deze Europese trip en de reis al hebben geboekt”, laat algemeen directeur Paul van der Kraan weten in een statement.

Afgelopen zaterdag maakte FC Twente bekend dat ondanks de ongeregeldheden in Enschede de supporters wel zouden meereizen. Daarop volgden forse bedreigingen online vanuit hooligangroeperingen van Hammarby, dat een beruchte aanhang heeft. „We hebben het bericht van zaterdag moeten heroverwegen, omdat er nieuwe informatie is binnengekomen over de veiligheidssituatie van onze supporters die naar Stockholm zouden afreizen. Deze informatie in combinatie met de ongeregeldheden van afgelopen donderdag binnen en buiten het stadion hebben voor dit nieuwe inzicht gezorgd”, aldus Van der Kraan.

1500 fans

FC Twente zou 1500 fans meenemen. De club uit Enschede wil de gedupeerde fans enigszins tegemoet komen in gemaakte kosten. „We komen de supporters die in het bezit zijn van een kaart daarom (voor een deel) tegemoet in de kosten. De tegemoetkoming bedraagt uiteraard de teruggave van de kosten van de toegangskaart, maar ook vergoedt de club tot een maximum van € 100,- de kosten van het vliegticket en tot een maximum van € 50,- de kosten van een eventuele overnachting.”

Bij de thuiswedstrijd ging het afgelopen donderdag helemaal mis. Vanwege de beruchte status van de Zweedse fans waren er tal van veiligheidsmaatregelen genomen in de stad en bij de wedstrijd, maar net als bij AZ-West Ham United ging het mis rond een groep van 200 mensen, die met sponsorkaarten op de hoofdtribune zaten. Waar FC Twente voor die plekken had gerekend op sponsoren, die rustig de wedstrijd zouden volgen, zaten op die stoeltjes supporters, die zich zingend en springend nadrukkelijk manifesteerden. Na de wedstrijd werd de groep Zweedse fans, die zich gedeeltelijk provocerend hadden gedragen, met veel geweld aangevallen door hooligans van de thuisclub, waardoor een hele veldslag ontstond op de tribune. Ook buiten het stadion ontstonden rellen. Een Zweedse supporter viel van de tribune en raakte gewond. Buiten het stadion raakte een jonge FC Twente-supporter gewond. Beiden maken het na behandeling in het ziekenhuis goed.

’FC Twente-onwaardig’

Algemeen directeur Van der Kraan sprak meteen na de wedstrijd zijn afschuw uit over de ernstige rellen. „Dit is FC Twente-onwaardig. Dit hoort niet in een voetbalstadion, in geen enkel stadion.” Van der Kraan plaatste zijn vraagtekens bij de verdeling van de kaarten door Hammarby. „Die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen bij het publiek dat die kaarten zou moeten ontvangen.”

De UEFA heeft de rellen in onderzoek en FC Twente kan een flinke sanctie tegemoet zien, zoals ook AZ vorig seizoen na de rellen tegen West Ham United.

FC Twente verdedigt donderdag in Stockholm een 1-0 voorsprong tegen de nummer zes van de Allsvenskan, de hoogste Zweedse competitie. Als het lukt om door te komen treft FC Twente in de derde voorronde van de Conference League het Letse Riga of het Hongaarse Kecskeméti.