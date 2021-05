Mühren, Hovenkamp en Tol delen mooiste anekdotes van UEFA Cup-finale 1981

Kees ’Pier’ Tol (l.), Arnold Mühren (m.) en Hugo Hovenkamp tonen een replica van het shirt waarin Ipswich Town veertig jaar geleden de UEFA Cup-finale won van AZ. Ⓒ Matty van Wijnbergen

VOLENDAM - Ze hebben elkaar nog maar net begroet of de hilarische anekdotes vliegen al over de tafel. Arnold Mühren, Hugo Hovenkamp en Kees ’Pier’ Tol weten alles nog van de legendarische UEFA Cup-finale die ze in mei 1981 speelden. Mühren won met Ipswich Town over twee duels van AZ’67, waar Hovenkamp en Tol sleutelspelers waren. Veertig jaar na dato delen ze de mooiste verhalen over een memorabel seizoen.