US Open: Comeback Kim Clijsters van korte duur

Clijsters werd drie keer kampioen op Flushing Meadows (2005, 2009 en 2010). Ze kwam de laatste jaren niet meer in actie en mocht met een wildcard meedoen aan de US Open. De voormalige nummer 1 van de wereld kondigde in september vorig jaar, zeven jaar na haar laatste officiële duel, haar rentree aan. Clijsters speelde daarna haar eerste wedstrijd half februari van dit jaar in Dubai.

Alexandrova neemt het in de volgende ronde van de US Open op tegen Catherine McNally. De Amerikaanse had aan twee sets genoeg tijdens haar wedstrijd tegen Viktoria Kuzmova uit Slowakije: 6-4 6-1.

Serena Williams

Tennislegende Serena Williams won haar eerste wedstrijd. Ze versloeg daarin landgenote Kristie Ahn in twee sets: 7-5 6-3.

De 23-voudige grandslamkampioene begon moeizaam aan het duel, maar zette uiteindelijk de wedstrijd naar haar hand. In het Arthur Ashe-stadion in New York had Williams een uur en 21 minuten nodig om Ahn opzij te zetten.

In de tweede ronde treft Williams de Russin Margarita Gasparjan. Zij won in drie sets van de Puerto Ricaanse Monica Puig: 6-3 6-7 6-0.

De 38-jarige had geen hele goede voorbereiding achter de rug voor haar jacht op een zevende titel bij de US Open. Vorige week maakte ze tijdens het toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus ook op Flushing Meadows werd gespeeld, een vermoeide en soms wat gefrustreerde indruk. Ze werd in de derde ronde uitgeschakeld.

Zus Venus

Serena’s zus Venus is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door Karolína Muchová. De Tsjechische was in twee sets te sterk: 6-3 7-5. Zij staat in de volgende ronde tegenover Anna Kalinskaja uit Rusland.

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev bereikte op overtuigende wijze de tweede ronde in New York. De als derde geplaatste Rus versloeg de Argentijn Federico Delbonis na 1 uur en 46 minuten in drie sets: 6-1 6-2 6-4. Hij komt in de tweede ronde uit tegen de Australiër Christopher O’Connell, die de Serviër Laslo Djere uitschakelde: 4-6 6-4 7-6 (2) 6-4.

De 24-jarige Medvedev haalde vorig jaar de finale op Flushing Meadows. Daarin verloor hij van de Spanjaard Rafael Nadal, die tijdens deze editie achter gesloten deuren niet van de partij is.

„Dit was een goede start”, concludeerde Medvedev voldaan. „Ik speelde stabiel, dat is belangrijk. Ik deed geen domme dingen op de baan. Ik ben blij dat ik het in drie sets heb kunnen redden, vooral ook omdat het duel zo laat begon. Nu ben ik toch nog ruim voor middernacht klaar. Dat stemt me tevreden.”