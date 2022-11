Assist Frimpong helpt Leverkusen, Becker weer belangrijk voor Union

Een kleine twintig minuten voor tijd bediende Frimpong na een fraaie actie Moussa Diaby, die kon binnentikken. Even daarvoor had Nadiem Amiri de gelijkmaker gemaakt, nadat Benno Schmitz voor rust voor de 1-0 had getekend.

Leverkusen krabbelt in de Bundesliga na een belabberde start overeind onder de nieuwe trainer Xabi Alonso. De Spanjaard had ook een plaats ingeruimd voor Mitchel Bakker. Frimpong werd in de slotfase nog vervangen door Timoty Fosu-Mensah.

Becker blijft maar scoren

Sheraldo Becker maakt geen kans op een trip naar Qatar, maar de aanvaller liet woensdag andermaal zien in bloedvorm te verkeren bij 1. FC Union. Al na zeven minuten opende hij de score tegen het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw, al was dat niet genoeg voor de winst (2-2).

Bij een diepe bal was Becker doelman Rafal Gikiewicz te snel af, waarna hij vanuit een lastige hoek de bal in het doel plaatste. Het betekende alweer zijn zevende Bundesliga-treffer van het seizoen, boven de 27-jarige speler ook vier assists achter zijn naam.

Door het puntenverlies ziet Union koploper Bayern München weglopen. Der Rekordmeister won dinsdag ruim van Werder Bremen (6-1) en heeft nu vier punten voorsprong op Union en Freiburg. De ploeg van doelman Mark Flekken - die ook in voorselectie zit - verloor met 3-1 van RB Leipzig.

Dramatische minuut Atalanta

Atalanta heeft na de topper van afgelopen weekend tegen Napoli opnieuw verloren. Tegen Lecce ging het voor rust in een hele korte periode compleet mis voor de ploeg met Marten de Roon in de basis (2-1).

Het aandringende Lecce wist in de 28e minuut vanuit een hoekschop de score te openen. Het was Federico Baschirotto die van dichtbij raak kopte. Twee minuten later was het 2-0, nadat Atalanta de bal verspeelde halverwege de eigen helft. Federico Di Francesco werd weggestuurd en verschalkte keeper Marco Sportiello met een laag schot in de hoek.

Kort voor rust vond Atalanta aansluiting door een goal van Duvan Zapata, die aangespeeld werd met een steekpass en de bal met een punter langs doelman Wladimiro Falcone schoot. Na rust, met Teun Koopmeiners in de gelederen, kon Atalanta geen offensief ontwikkelen. De Nederlander kreeg ruim tien minuten voor het einde van de wedstrijd nog een goede kans op de gelijkmaker, maar schoot over.

Bij winst was Atalanta concurrent Lazio voorbij gegaan en had de ploeg zich genesteld op de gedeelde tweede plek naast AC Milan, dat 30 punten heeft. In de Serie A gaat Napoli aan kop met 38 punten. Door de eerste thuiszege dit seizoen klom Lecce een plekje langs Spezia. Met 12 punten staat de ploeg op de 16e plaats.