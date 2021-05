Oud-Ajacied Eyong Enoh: ’Het is bij mij flink misgegaan’

Eyong Enoh terug op het Museumpein. Tien jaar geleden was het iets drukker op het plein, want toen vierde hij met Ajax het behalen van de dertigste landstitel. Ⓒ Richard Sijmons

Eyong Enoh is terug in Amsterdam. De man die met Ajax vier prijzen pakte tussen 2011 en 2013 is komend seizoen opnieuw te zien op De Toekomst. Niet bij Ajax 1, maar bij Ajax Zaterdag in de Derde Divisie.