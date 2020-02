PSV wint ook bij Vitesse

Voor rust hadden beide ploegen de toeschouwers in het GelreDome weinig te bieden. De beste kans was pas op slag van rust toen Oussama Tannane via een PSV-been maar net naast schot.

Het eerste half uur gebeurde weinig in de Gelredome. Vitesse-spits Tim Matavz zorgde met een schot op doel voor het eerste gevaar. In de 33e minuut raakte zowel Vitesse als PSV een speler met een blessure kwijt. Bij de Arnhemmers kon aanvoerder en topscorer Bryan Linssen wegens een voetblessure niet verder. Jorrit Hendrix ging bij PSV naar de kant.

Nick Viergever van PSV in duel met Tim Matavz van Vitesse. Ⓒ ANP

De tweede helft zorgde voor meer spektakel. Daniel Schwaab, centrale verdediger van PSV, ging in de 50e minuut opzichtig in de fout en verspeelde de bal. Matavz profiteerde en passeerde doelman Lars Unnerstall: 1-0. Vitesse leek daarmee even op weg naar de eerste thuiszege op PSV sinds 1997, toen de club nog in Nieuw Monnikenhuize speelde. Edward Sturing, de huidige trainer van Vitesse, was destijds basisspeler bij Vitesse.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie

PSV kwam zondag echter vrij snel langszij. Na een overtreding op aanvoerder Denzel Dumfries, benutte Lammers in de 59e minuut een strafschop. De aanvaller was vorig weekeinde tegen ADO ook al trefzeker vanaf 11 meter.

Cody Gakpo bracht PSV in de 63e minuut op fraaie wijze op voorsprong. De buitenspeler krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied via de binnenkant van de paal in het doel. Ook Gakpo maakte tegen ADO een doelpunt.

Matavz was in de laatste minuut van de reguliere speeltijd dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging hard naast en over het doel.