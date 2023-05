Helikoptervlucht Evenepoel wordt niet gewaardeerd: ’Druist in tegen fair play’

„De UCI stelt vast dat sommige renners na afloop van de zevende etappe van de Ronde van Italië, tussen Capua en Gran Sasso d’Italia, gebruik hebben gemaakt van helikoptervervoer om het finishgebied te verlaten”, aldus de UCI in een verklaring.

„Dit vormt een voordeel dat indruist tegen de beginselen van fair play en de reglementaire bepalingen om een gelijke behandeling te waarborgen bij het vervoer van de ploegen naar hun hotels. We zullen de nodige maatregelen en sancties nemen om ervoor te zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer voorkomt.” Volgens de UCI is het vervoer per helikopter ook niet ecologisch verantwoord.

Zaterdag staat de achtste etappe van de Giro op het programma. De Ronde van Italië duurt nog ruim twee weken.