Dean Huijsen (18) krijgt serieuze kans zich te laten zien bij Juventus

Ondanks interesse van grote clubs uit Spanje, Duitsland en Nederland koos Huijsen ervoor zijn contract te verlengen. In juni tekende hij een nieuwe overeenkomst bij Juventus tot en met 2027. Niet zonder reden: Allegri gaf Huijsen in de voorbije wintermaanden de kans zich te laten zien in oefenduels met Rijeka en Standard. Die optredens smaakten naar meer.

Huijsen stapte in de zomer van 2021 over van Malaga naar Juventus. Bij de Spaanse club mocht hij als vijftienjarige een aantal keer met de selectie van het eerste meetrainen. Nadat de nodige clubs zich daarop voor hem meldden, viel de keuze op Turijn.

Snel naam maken

Ook in de jeugdopleiding van de Italiaanse grootmacht maakte hij snel naam. Met name door zijn lengte (1,95m) en opvallende doelpuntenmoyenne. Als centrale verdediger scoorde hij in zijn eerste seizoen bij Onder 17 zeven keer in negentien competitieduels.

Huijsen begon het afgelopen seizoen in Juventus Onder 19, maar stroomde gaandeweg het jaar door naar de beloften. In de Youth League, het kleine broertje van de Champions League, was hij drie keer trefzeker in zes optredens.