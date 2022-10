Overeem verslaat Hari in spectaculaire Final Round en mag op tegen Rico

Hoewel er slechts twee vechters onder de Nederlandse vlag vochten, was Collision 4 een evenement met veel bekende gezichten. Michael Boapeah, geboren Hagenees, trapte de avond af tegen de Duitser Sergej Braun en verloor op punten na in de derde ronde acht seconden aan zijn broek te hebben gekregen.

Vervolgens was het de beurt aan Donegi Abena. De geboren Surinamer, net als Badr Hari trainend bij SB Gym, had weinig te duchten van de Braziliaan Felipe Michelleti en won op unanimous decision.

Serkan Özcaglayan, ook geboren in Den Haag maar vechtend onder de vlag van Turkije, had het in het middengewicht meer dan lastig met Cesar Almeida uit Brazilië. Özcaglayan ging in de eerste twee ronden tegen het canvas en moest tweemaal acht seconden slikken, maar haalde wonder boven wonder de derde ronde. Genoeg voor een wederopstanding was het niet, want Almeida won op unanimous decision.

Main event

Nadat de prelims in een nog tam Gelredome ten einde kwamen mocht Levi Rigters het main event van Collision 4 aftrappen tegen Tariq Osaro uit Nigeria. De zwaargevochten knokten vanzelfsprekend niet om een titel en gingen dus op voor 3 ronden van 3 minuten. Rigters keerde na een jaar afwezigheid, waarin hij vader werd van een tweeling, terug in de ring. Zijn eerste ronde oogde daardoor nog wat onwennig, maar in de tweede ronde kon hij profiteren van de vermoeid ogende Osaro, die zich zichtbaar al had leeggeknokt. Rigters zelf moest in de derde ronde ook alle zeilen bij zetten, maar hield stand en voegt zijn vierde Glory-zege toe aan zijn palmares. Moe maar voldaan sprak hij na afloop het publiek toe: „Het was een lastigere partij dan ik had verwacht, ik had last van ’ring roest’ na mijn jaar afwezigheid.”

Levi Rigters (l.) won van Tariq Osaro, maar dat kostte hem na een jaar afwezigheid meer moeite dan gedacht. „Ik had last van ring-roest” Ⓒ GLORY

Beztati

Tyjani Beztati vocht het tweede titelgevecht van de avond uit tegen de Bulgaar Stoyan Koprivlenski. De aanwezige fans gingen er al tijdens de walk-out voor op de banken en de partij stelde niet teleur. Beide vechters haalden een hoog niveau en vermaakten het publiek. Het zelfvertrouwen van Beztati viel op en hoewel Koprivlenski de laatste twee ronden de overhand had was de jury het er na vijf ronden op split decision over eens dat hij zijn titel mocht houden.

Tarik Khbabez volgde Beztati en ook hij werd meer dan warm onthaald in de ring. The Tank had het op de persconferentie een dag eerder verbaal wat aan de stok gehad met zijn tegenstander Sergej Maslobojev en zei toen zijn vuisten te willen laten spreken. Dat viel echter tegen, want Maslobojev vocht zeer dominant en pakte de eerste drie ronden. Een tegenvaller, want bij het lichtzwaargewicht lag de titel voor het oprapen na de uitsluiting van de Rus Artem Vakhitov. De belt gaat nu echter op split decision naar de Lithouwer Maslobojev.

Tyjani Beztati (r.) verdedigde met succes zijn titel in de klasse lichtgewicht Ⓒ GLORY

Moment supreme

De ’main bout’ van de avond werd door Glory verdeeld over twee partijen. Tiffany van Soest, de Amerikaanse met Nederlandse roots, mocht om te beginnen haar titel in het super bantamgewicht verdedigen tegen de onder Franse vlag vechtende Sarah Moussaddak. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de sfeer in het Gelredome, na een uitstekende build-up door de gevechten van Beztati en Khbabez, tijdens deze championhip bout wat dood sloeg. Van Soest hoefde als regerend kampioen niet per se en begon behoudend aan het duel. Bij het ingaan van ronde vijf kreeg Moussaddak het publiek dan ook voorzichtig op haar hand, al liet Van Soest in die slotronde eindelijk zien wat ze vooraf van plan was geweest. Moussaddak deed echter absoluut niet voor haar onder. Dat de jury Van Soest unaniem uitriep als winnaar was dus verrassend te noemen en kon bepaald niet op begrip rekenen van het publiek.

Alle voorgaande partijen - spectaculair en minder spectaculair - ten spijt: bij de walk-out van Overeem en Hari raakte het GelreDome direct volledig in extase. Overeem begon de partij wat onwennig, na zijn jaren in de UFC. Het ’Hari, Hari, Hari’ rolde al snel van de tribunes en de eerste ronde was voor de Marokkaan. Overeem ging vanaf ronde twee echter helemaal los en bracht Hari flink aan het wankelen. In ronde drie wist hij hem met twee ferme tikken tot acht seconden rust te dwingen, waardoor de unanimous decision van de jury terecht te noemen was.

Uitslagen Prelims:

Michael Boapeah (Ghana) vs. Sergej Braun (Duitsland) - punten

- punten Felipe Michelleti (Brazil) vs. Donegi Abena (Suriname) – unanimous decision

– unanimous decision Serkan Ozcaglayan (Turkije) - Cesar Almeida (Brazilië) – unanimous decision

Uitslagen main event: