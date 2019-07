Video: Álle volgwagens geflitst bij Touretappe

Maar afgelopen zondag in Parijs was de politie tóch vergeten om er eentje uit te zetten. De flitspaal in kwestie draaide dan ook helemaal dol toen de bestuurders van de volgauto’s arriveerden. Tot groot jolijt bij alle omstaanders overigens.

Caleb Ewan won afgelopen zondag de slotrit in de Tour de France. Egan Bernal mocht de gele trui in ontvangst nemen als eindwinnaar. De winnaar van 2018, Geraint Thomas, moest genoegen nemen met een tweede plaats in Parijs. Steven Kruijswijk werd derde in het eindklassement.