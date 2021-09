Joost Luiten fit voor Dutch Open na periode vol fysieke malheur

Premium VROUW magazine

Hoofdredacteur Marieke leerde golfen: ’Dit wil ik vaker doen!’

Toen de sportschool door de coronacrisis dichtging, zat hoofdredacteur Marieke met de handen in het haar. Hardlopen en fietsen in haar eentje vond ze saai, en na een jaar wandelen had ze de hele omgeving wel gezien. Maar toen kwam de oplossing: ze ging leren golfen!