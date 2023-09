Internazionale veegt Fiorentina van het veld in Serie A

Inter heeft na drie duels 9 punten, net als stadgenoot AC Milan dat vrijdag met 2-1 won bij AS Roma. De Milanezen begonnen tegen Fiorentina met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Davy Klaasen, die afgelopen vrijdag Ajax verruilde voor Inter, bleef de hele wedstrijd op de bank. Dumfries werd in de tweede helft gewisseld.

De van Borussia Mönchengladbach overgenomen Marcus Thuram opende in de 23e minuut de score voor de thuisploeg. Het is zijn eerste competitiedoelpunt in Italiaanse dienst. Inter scoorde in de tweede helft nog via Lautaro Martínez, die de tweede en vierde treffer voor zijn rekening nam. Hakan Çalhanoglu maakte uit een strafschop de 3-0.

