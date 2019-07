Liverpool-coach Klopp: ’Het gaat niet zoals we willen’

„We zijn nog niet in de vorm van ons leven”, zegt de Duitser. „De trainingen verlopen naar wens, in de wedstrijden gaat het nog niet zoals we willen.”

Liverpool, winnaar van de Champions League in het afgelopen seizoen, treft de kampioen van Engeland in de strijd om het Community Shield. Zondag verloor Liverpool vrij kansloos een oefenwedstrijd tegen Napoli (3-0). „Vergeet niet dat veel spelers er nog niet bij zijn”, aldus Klopp, die niet de beschikking had over bijvoorbeeld ’Mo’ Salah, Roberto Firmino, doelman Alisson Becker en Sadio Mané.

Toch gaat Liverpool tegen City voor de winst. „Je hoeft nu eenmaal niet altijd je beste spel te laten zien om een wedstrijd te winnen”, aldus Klopp.

Liverpool vertrekt eerst nog voor een oefenstage naar Evian. Gedurende het trainingskamp in Frankrijk speelt de club woensdag in het Zwitserse Genève een oefenwedstrijd tegen Lyon. Klopp neemt 29 spelers mee, onder wie drie Nederlanders. Behalve Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk behoort ook Sepp van den Berg tot de groep. De jonge verdediger, overgenomen van PEC Zwolle, was zondag invaller in de ontmoeting met Napoli.