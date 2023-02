Premium Het beste van De Telegraaf

Sydney van Hooijdonk pijnigt vader Pierre: ’Ik wilde niet provoceren’

BREDA - Uitgerekend Sydney van Hooijdonk deed NAC Breda, de club waar zijn vader Pierre sinds eind vorig jaar toezichthouder technische zaken is, veel pijn door de productie van SC Heerenveen voor zijn rekening te nemen, waardoor de Friezen met 1-2 wonnen en de kwartfinales van de KNVB-beker hebben bereikt. „Heel mijn familie was voor mij, behalve mijn vader, maar ik denk dat hij toch wel een beetje trots is op me”, vertelde de Brabander lachend in de catacomben van het Rat Verlegh Stadion.