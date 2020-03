Alle competities in het zwemmen en basketbal per direct beëindigd

Beide organisaties zijn daar maandagavond toe overgegaan na de nieuwe maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus.

„Dit besluit geldt voor alle niveaus van het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en het wedstrijdzwemmen”, liet de KNZB weten. „Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime.”

Uitzondering

De NBB maakte bekend voor dit seizoen geen kampioenen aan te wijzen. „De NBB acht dit niet passend, gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities. Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2021/2022 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.”