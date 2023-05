Premium Het beste van De Telegraaf

Primoz Roglic: ’Geen ideale aanloop geweest’ Remco Evenepoel wil roze trui alweer kwijt

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De wereldkampioenentrui van Remco Evenepoel kan voorlopig weer in de kast. Ⓒ ANP/HH

PESCARA - Het verpletterende optreden van Remco Evenepoel tijdens de ouverture van de Giro d’Italia, leverde hem ook zijn eerste roze trui ooit op. Het 23-jarige fenomeen noemt het ’een eer’ om het tricot te mogen dragen, maar liet ook weten dat hij dat in deze fase niet lang van plan is. „Eerst ga ik er van genieten, want het is altijd iets speciaals om de leiderstrui in een grote ronde te dragen. Het is echter wel beter om de trui weg te geven”, aldus Evenepoel, die met een gemiddelde van dik 55 kilometer per uur het 20 kilometer lange parcours afraffelde in 21.18.